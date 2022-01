Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: production ralentie par la Covid en janvier au Japon information fournie par Cercle Finance • 21/01/2022 à 09:52









(CercleFinance.com) - Toyota annonce des ajustements de sa production en janvier au Japon, en raison de difficultés d'approvisionnement liées à la propagation du coronavirus chez ses fournisseurs japonais.



Par conséquent, onze sites sur les quatorze que compte le constructeur dans l'archipel seront partiellement fermés entre les 21, 22 et 24 janvier, soit 20 lignes de production sur 28, fait savoir Toyota.





