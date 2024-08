Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Toyota:prise de mesures correctives liées à la certification information fournie par Cercle Finance • 09/08/2024 à 12:38









(CercleFinance.com) - Toyota annonce avoir soumis un rapport au Ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme (MLIT) visant à prévenir les problèmes de certification rencontrés récemment par le constructeur.



Toyota a reconnu que la direction n'était pas assez impliquée dans les opérations de certification et qu'il y avait des lacunes dans la gestion des données et les procédures.



Toyota compte revoir ses systèmes de certification et renforcer la collaboration entre la direction et le personnel.



À moyen et long terme, Toyota intégrera des améliorations continues dans ses processus de certification, et rapportera les progrès au MLIT trimestriellement.





