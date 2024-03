Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Toyota: prévoit d'ouvrir son nouveau siège à Tokyo en 2030 information fournie par Cercle Finance • 22/03/2024 à 10:50









(CercleFinance.com) - Toyota prévoit d'ouvrir un nouveau siège social à Tokyo au cours de l'exercice 2030 dans ce bâtiment.



Dans ce cadre, le constructeur a annoncé la prochaine signature d'un accord avec Keikyu Corporation portant sur la cession d'une partie du terrain à proximité de la gare de Shinagawa (Tokyo) ainsi que sur la construction et l'exploitation conjointes d'un bâtiment.



'Cette zone devrait connaître des améliorations dans ses fonctions urbaines avec l'ouverture de la ligne maglev et d'autres projets à venir', assure le constructeur nippon.



Le nouveau siège social de Tokyo servira de lieu de création collaborative où un groupe diversifié de partenaires pourra se réunir, avec des fonctions de développement de logiciels et des installations nécessaires aux démonstrations.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.