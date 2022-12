Toyota: présente un concept-car de SUV100% électrique information fournie par Cercle Finance • 05/12/2022 à 15:28

(CercleFinance.com) - Toyota présente aujourd'hui le bZ Compact SUV Concept, un concept-car qui annonce un futur modèle de la gamme bZ (pour 'Beyond Zero'), gamme qui regroupe les modèles 100 % électriques (BEV) de Toyota.



Selon le constructeur, ce SUV 100 % électrique se démarque par son design 'minimaliste et futuriste' ainsi que par l'utilisation de matériaux durables dans sa fabrication.



Toyota annonce que six nouveaux modèles de la gamme bZ devraient être lancés en Europe d'ici d'ici 2026.



Et le fabricant nippon mise sur la forme aérodynamique et le look futuriste de son véhicule: 'les roues repoussées vers les extrémités de la voiture accentuent sa posture dynamique, donnant presque l'impression qu'il bouge même lorsqu'il est immobile', avance-t-il.