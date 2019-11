Toyota : présente son RAV4 hybride rechargeable à Los Angeles

(CercleFinance.com) - Toyota annonce la présentation en première mondiale du RAV4 hybride rechargeable au Los Angeles Auto Show.

'Fruit de plus de vingt ans d'expertise en matière de motorisations hybrides-électriques, cette variante inédite se veut plus puissante, mais aussi plus sobre et plus propre que tout autre modèle du segment. Elle sera le chef de file de la cinquième génération, laquelle confirme déjà la place bien établie du RAV4 parmi les SUV les plus populaires d'Europe avec plus de 120.000 commandes depuis son lancement en début d'année, dont plus de 105.000 hybrides (en Europe de l'Ouest)', indique le constructeur.

Ce RAV4 hybride rechargeable disposera ainsi d'une batterie lithium-ion assurant une autonomie électrique de plus de 60 km, 'amplement suffisante pour la moyenne des trajets quotidiens (50 km)', selon la marque.

Le Los Angeles Auto Show se déroule du 22 novembre au 1er décembre.