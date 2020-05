Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : présente son nouveau SUV hybride, le Highlander Cercle Finance • 11/05/2020 à 09:34









(CercleFinance.com) - Toyota s'apprête à commercialiser en Europe de l'Ouest son SUV hybride le plus imposant, le Highlander. Ce SUV est disponible exclusivement en motorisation 100 % hybride. Le Toyota Highlander Hybride sera commercialisé sur les marchés européens à partir de début 2021. ' Toyota s'est donc appuyée sur sa maitrise de la technologie Hybride et sa longue expérience en matière de SUV/4x4 pour développer le Highlander Hybride ' indique le groupe. Le Highlander Hybride est un véritable sept places : les 180 mm de coulissement des sièges de la rangée centrale permettent d'accueillir deux adultes sur la troisième rangée. Le hayon électrique à ouverture mains libres révèle un coffre de 658 litres, complété d'un rangement sous le plancher. Le rabat des troisième et deuxième rangées triple littéralement le volume de chargement, qui passe alors à 1 909 litres. L'ensemble représente une puissance totale de 244 ch, des émissions de CO2 de 146 g/km seulement et une consommation de 6,6 l/100 km en cycle WLTP (ou 117 g/km et 5,2 l/100 km en cycle NEDC corrélé), ce qui se révèle être le meilleur rapport puissance/CO2 du segment. Le Highlander Hybride dispose de la dernière version du Toyota Safety Sense, un ensemble de dispositifs de sécurité active destinés à éviter ou atténuer les collisions dans des conditions de circulation très variées.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.