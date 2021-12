Toyota: présente sa stratégie pour les véhicules électriques information fournie par Cercle Finance • 14/12/2021 à 16:41

(CercleFinance.com) - Toyota Motor Corporation (TMC) a organisé aujourd'hui une conférence de presse présentant sa stratégie sur les véhicules électriques.



La marque Toyota propose désormais plus de 100 modèles de véhicules électriques hybrides, de véhicules électriques hybrides rechargeables et de véhicules électriques à pile à combustible dans plus de 170 pays et régions.



La marque Lexus a lancé plus de 30 modèles de véhicules à moteur, de véhicules électriques hybrides et de véhicules électriques hybrides rechargeables dans plus de 90 pays et régions.



Le groupe souhaite déployer 30 modèles de véhicules électriques à batterie d'ici 2030, offrant à l'échelle mondiale une gamme complète de véhicules électriques à batterie.



La direction a décidé d'augmenter son investissement dans les batteries de 1 500 milliards de yens annoncés en septembre à 2 000 milliards de yens.



Dans les usines de fabrication, le groupe vise à atteindre la neutralité carbone d'ici 2035 en apportant des améliorations constantes en vue de réduire la consommation d'énergie et en développant l'utilisation de technologies innovantes d'ingénierie de production.