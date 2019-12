Toyota : présente le nouveau C-HR

(CercleFinance.com) - Dès la première année en 2016, le Toyota C-HR s'est écoulé à 120 000 exemplaires en Europe, prennant 10% du marché des C-SUV.

Huit sur dix C-HR étaient équipés d'une motorisation hybride. Aujourd'hui plus de 400 000 européens conduisent un Toyota C-HR.

La division R&D européenne de Toyota a dirigé le développement du Nouveau Toyota C-HR, un modèle créé spécialement pour le marché européen et produit chez Toyota Motor Manufacturing Turkey.

Le Nouveau Toyota C-HR élargit le choix des motorisations en ajoutant une seconde motorisation hybride plus puissante. Il se distingue aussi par une meilleure dynamique de conduite, un design intérieur et extérieur plus raffiné ainsi qu'une interface dernier cri, dotée des technologies multimédia les plus récentes.

Désormais, le client peut donc choisir entre deux motorisations hybrides, une proposition unique sur le segment. Le 1.8l hybride de 122 ch reste au catalogue, mais ses éco-performances s'améliorent grâce à une batterie lithium-ion repensée : ainsi, ses émissions de CO2 débutent à 109 g/km seulement (WLTP).

Le nouveau C-HR profite aussi d'un système hybride 2.0l Dynamic Force nettement plus puissant (184 ch), avec des émissions carbone à partir de 118 g/km (WLTP).

D'une puissance de 184 ch (135 kW), la nouvelle motorisation hybride 2.0l est à la fois plus nerveuse et plus efficiente que le système 1.8l. Malgré 50 % de puissance supplémentaire, la consommation n'augmente que de 10 %.

Les batteries respectives des systèmes 1.8l et 2.0l tiennent en totalité sous les sièges arrière, ce qui évite d'empiéter sur le volume du coffre. “Elles refroidissent mieux et possèdent une plage de récupération d'énergie plus large” indique le groupe.

La dynamique, le confort routier et le silence à bord évoluent également grâce à une modification des suspensions et une réduction des bruits et vibrations.

“L'étude et le traitement attentifs de chaque élément susceptible de créer des bruits, vibrations ou secousses a permis d'améliorer onze points spécifiques” precise Toyota.

Le Nouveau Toyota C-HR reste fidèle à son identité visuelle et, par ses lignes de coupé, continue de se démarquer au sein de la gamme Toyota comme du segment des SUV compacts.

Le Nouveau Toyota C-HR propose trois couleurs de carrosserie inédites : un gris métallisé celestine (argent bleuté), un rouge Intense métallisé plus dynamique, ainsi qu'un topaze métallisé.

La personnalisation s'exprime sous forme de deux variantes bi-ton : noir laqué, qui peut être associé à de multiples coloris, et le fameux metal stream, pendant idéal du noir et gris métallisé celestine.

L'interface évolue aussi, avec la plateforme de navigation Toyota Multimédia 2019 et des services connectés plus performants.

Toyota propose en option un système audio JBL haut de gamme conçu sur mesure. Il comporte huit canaux, neuf haut-parleurs et un amplificateur stéréo de 800 W.

Au niveau sécurité, les modèles Toyota ciblent les critères fixés par les plus grands organismes indépendants de crash-tests, en s'appuyant sur les fonctionnalités et les dispositifs du pack Toyota Safety Sense.

Il comprend le système de sécurité précollision PCS avec détection des piétons, le régulateur de vitesse adaptatif ACC, l'alerte de franchissement de ligne avec aide au maintien dans la file LDA, la gestion automatique des feux de route AHB et la lecture des panneaux de signalisation RSA.

Les finitions haut de gamme bénéficient en outre de l'éclairage avant adaptatif AFS et du détecteur d'obstacles ICS.

L'aide S-IPA (Simple Intelligent Parking Assist) s'appuie sur un ensemble de capteurs pour repérer les places de parking libres et suffisamment grandes, ainsi que les objets environnants.