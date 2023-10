Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: présente le Crown Sport Hybrid (HEV) au Japon information fournie par Cercle Finance • 06/10/2023 à 12:11









(CercleFinance.com) - Toyota Motor Corporation a dévoilé son tout nouveau modèle Crown Sport Hybrid (HEV) au Japon et commencera à en accepter les commandes dès aujourd'hui.



Le nouveau modèle devrait être lancé vers novembre. Toyota prévoit également de lancer trois autres versions, une version hybride rechargeable (PHEV) vers décembre, un modèle 'Crown Sedan' vers novembre et un modèle 'Crown Estate' avant la fin de cet exercice.



Selon Toyota, ces quatre modèles individuels annoncent 'l'ouverture du deuxième chapitre de la marque Crown'.



Les véhicules seront produits au sein de l'usine de 'Tsutsumi Plant'. Le constructeur vise des ventes de 700 véhicules par mois sur l'archipel.







