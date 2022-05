Toyota: présente la toute nouvelle Aygo X information fournie par Cercle Finance • 24/05/2022 à 16:20

(CercleFinance.com) - Toyota présente la toute nouvelle Aygo X - prononcez Aygo ' Cross '. Ce crossover urbain est produit en Europe pour répondre aux exigences des citadins européens.



L'Aygo X est construite sur la plate-forme GA-B, issue de la Toyota New Global Architecture (TNGA), introduite pour la première fois avec succès sur la nouvelle Yaris, élue Voiture de l'année 2021, et plus récemment sur la Yaris Cross.



En passant d'une mini-citadine à un crossover, les designers de Toyota en Europe permettent à la nouvelle Aygo X d'offrir une position de conduite haute et plus d'espace à bord.



C'est en capitalisant sur le style inimitable de l'Aygo que les designers du Toyota European Design and Development (ED) à Nice, ont entrepris de concevoir un concept-car qui ouvre une nouvelle ère en termes de design sur le segment A.



La silhouette surélevée et les bas de caisse sculptés positionnent clairement l'Aygo X en tant que crossover urbain. Les designers de Toyota ont également réduit le porte-à-faux avant. Avec la partie arrière inclinée, cela donne à l'Aygo X un look dense et compact. L'anguleuse ligne de toit augmente également la sensation dynamique pour une image plus sportive.



L'audacieux traitement biton de la carrosserie de l'Aygo X, associé au nouveau concept de ' couleurs épicées ', crée un profil graphique unique. Les quatre nouveaux coloris s'inspirent de l'univers des épices pour développer une gamme de teintes spécifiques pour l'Aygo X (Vert Cardamome, Rouge Piment, Beige Gingembre et Bleu Genièvre).



La finition intérieure répond aux couleurs extérieures pour donner un design distinctif à l'habitacle, notamment au tableau de bord et à la console centrale.



Conçue pour les rues les plus étroites, l'Aygo X offre un rayon de braquage exceptionnellement réduit de seulement 4,70 m, l'un des meilleurs du segment, tout en bénéficiant de grandes roues pouvant atteindre 18 pouces.



Toyota et JBL ont collaboré pour proposer une expérience d'écoute à bord de l'Aygo X. Le système audio se compose de quatre haut-parleurs couplés à un amplificateur de 300 W et à un grand caisson de basse de 200 mm situé dans le coffre.



Sur le marché français, la série limitée Aygo X Air Limited propose en exclusivité la capote en toile découvrable électriquement.



Outre son toit en toile, l'Aygo X Air reçoit des éléments de design distinctifs tels que des jantes alliage de 18 pouces avec un traitement noir mat ainsi que des inserts de couleurs sur la carrosserie.



Les clients pourront rester connectés avec leur Aygo X grâce au Toyota Smart Connect et à l'application pour smartphone MyT.



Le Toyota Smart Connect s'articule autour d'un grand écran tactile haute définition de 9 pouces, d'un éclairage d'ambiance et d'un système de recharge à induction.



L'Aygo X fait un grand pas en avant en termes de sécurité, en introduisant de série le pack d'équipements de sécurité Toyota Safety Sense pour la première fois sur un modèle du segment A.



Les aides à la conduite suivantes sont intégrées: système de sécurité de pré-collision avec détection des véhicules, alerte de franchissement de ligne, régulateur de vitesse adaptatif intelligent, gestion automatique des feux de route.



L'Aygo X est propulsée par le moteur essence 1 litre, 3 cylindres, 1KR-FE. Plusieurs fois primé, il a été encore amélioré pour répondre aux réglementations européennes tout en offrant un niveau élevé de fiabilité et d'agrément de conduite.



Le résultat est une consommation de carburant en cycle mixte WLTP de seulement 4,8 à 4,9l/100km (transmission manuelle) ou 4,9 à 5,0 l/100 km (transmission S-CVT). Les émissions de CO2 sont contenues à 108-110 g/km (transmission manuelle), 112-114 g /km (transmission S-CVT).



La toute nouvelle Toyota Aygo X, qui peut d'ores et déjà être commandée dans le réseau Toyota, sera commercialisée en France en juin prochain.