Toyota: présente la nouvelle Yaris Cross

(CercleFinance.com) - Toyota présente sa nouvelle Yaris Cross, avec 'une série d'optimisations' visant à renforcer son attrait pour les acheteurs.



Ainsi, une nouvelle motorisation Hybride 130 vient compléter l'offre hybride auto-rechargeable de la Yaris Cross aux côtés de l'actuelle Hybride 116 réputée pour son efficience.



'Des améliorations significatives ont été apportées aux systèmes de sécurité et d'aide à la conduite Toyota T-Mate', assure également le constructeur.



L'introduction de la nouvelle Yaris Cross s'inscrit dans le cadre de la révision complète de la gamme de citadines Toyotainitiée avec les Aygo X et Yaris.



Toyota s'attend à ce que les véhicules non électriques représentent environ 80 % du segment B entre 2024 et 2026.





