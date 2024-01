Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Toyota: présente la nouvelle GR Yaris au salon de Tokyo 2024 information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 11:29









(CercleFinance.com) - Toyota présente la nouvelle GR Yaris au Tokyo Auto Salon 2024. Depuis le lancement de ce modèle en 2020, plus de 18 000 GR Yaris ont été vendues en Europe, avec un taux de satisfaction client de 99 %.



Le modèle de la gamme GR de Toyota bénéficie de nombreuses optimisations renforçant encore sa sportivité.



Son moteur 3 cylindres, déjà le plus puissant de sa catégorie, gagne 19 ch, passant à 280 ch et 30 Nm de couple, passant à 390 Nm.



La GR Yaris peut désormais recevoir une transmission automatique ultra-rapide à 8 rapports.

Pour un comportement encore plus efficace, la carrosserie et la suspension ont été renforcées.



' Les ingénieurs, les pilotes d'essais et les professionnels de la course et du rallye de Toyota Gazoo Racing ont travaillé ensemble dans un esprit d'amélioration constante pour enrichir le caractère fondamental de la GR Yaris, une voiture ' driver-first ', une voiture qui offre une expérience toujours plus passionnante au moment où vous prenez le volant et démarrez le moteur ' indique le groupe.



L'ingénieur en chef Naohiko Saito a déclaré : ' chaque aspect de la nouvelle GR Yaris intègre le savoir-faire et l'expertise tirés de situations réelles de la compétition automobile et du feedback de nos pilotes de course. '



La nouvelle GR Yaris sera commercialisée en France dès le printemps 2024.





