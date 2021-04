Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : présente la nouvelle berline Lexus ES Cercle Finance • 19/04/2021 à 09:49









(CercleFinance.com) - Lexus présente aujourd'hui la nouvelle berline ES qui sera commercialisée en France avec une motorisation Hybride auto-rechargeable Lexus de 4e génération. La première ES a été lancée en 1989 et c'est un des piliers de la gamme Lexus. Les ventes cumulées depuis ses débuts totalisent 2,65 millions de voitures dans plus de 80 pays et régions. ' Le silence, l'agrément de conduite et le confort incomparables de la Lexus ES sont encore améliorés sur ce nouveau modèle. La Lexus ES offre davantage de sensations de conduite grâce à des trains roulants améliorés et sur la finition F SPORT Executive, une suspension variable adaptative ' indique le groupe. ' La nouvelle ES bénéficie de technologies de sécurité innovantes, telles que le Lexus Safety System + de toute dernière génération pour permettre aux propriétaires de profiter d'une conduite encore plus sûre ' rajoute la direction de Lexus.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.