Toyota: présente la 5e génération de Prius

(CercleFinance.com) - Toyota présente en première mondiale la cinquième génération de Prius, ce modèle devenu 'un véritable symbole de l'électrification', assure le constructeur.



Cette nouvelle génération sera d'ailleurs exclusivement disponible en motorisation hybride rechargeable en Europe, contribuant ainsi à la transition vers le zéro émission.



La nouvelle Prius hybride rechargeable viendra renforcer la gamme multi-technologies de Toyota, qui comprend aussi des modèles 100 % électriques (BEV) et à pile à combustible (FCEV).



La Prius de nouvelle génération fera son arrivée sur les routes européennes au cours du printemps 2023.





