Toyota : présente l'Aygo X prologue

(CercleFinance.com) - Toyota dévoile l'Aygo X prologue, soit la 'nouvelle vision pour le segment A' du constructeur nippon. Née des planches à dessin de ED², le studio de design européen de Toyota, l'Aygo X prologue montre 'qu'une petite voiture peut avoir du caractère et présenter un design audacieux', souligne Ken Billes assistant chef designer chez ED².

