Toyota: plus de fret ferroviaire pour décarboner

(CercleFinance.com) - Toyota Motor Europe (TME) annonce la première phase d'un programme européen visant à décarboner sa logistique, en recourant davantage au fret ferroviaire.



Le groupe a commencé à transporter des voitures neuves par liaison ferroviaire transmanche entre sa plateforme logistique de Valenciennes et son dépôt de Toton, au Royaume-Uni.



Ce nouveau type de fret international devrait réduire de plus de 10% le CO2 émis par l'ensemble du réseau logistique de TME, et d'environ 50% les délais de livraison.



Avec les transporteurs Getlink et le groupe CAT, ses partenaires, TME transportera initialement quelque 70 000 véhicules par an, soit l'équivalent de 270 trains.



Afin d'atteindre en Europe la neutralité carbone visée par TME, Toyota prévoit de convertir au rail certains de ses principaux trajets routiers d'acheminement d'ici à 2024.





