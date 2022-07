Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: plan de production revu à la baisse au mois d'août information fournie par Cercle Finance • 19/07/2022 à 15:03









(CercleFinance.com) - A la suite d'une pénurie de pièces résultant de la propagation du COVID-19, Toyota annonce un ajustement de ses plans de production pour le mois d'août.



Le constructeur anticipe désormais un volume mondial de production d'environ 700 000 unités en août (soit 200 000 unités au Japon et 500 000 unités à l'étranger), en recul d'environ 150 000 unités (dont 50 000 au Japon) par rapport au nombre communiqué aux fournisseurs en début d'année.



Des suspensions ponctuelles de la production toucheront 9 lignes de production réparties sur 6 sites au Japon, sur les 28 lignes et 14 usines que possède Toyota au total dans l'archipel nippon.



Mettant en avant le caractère imprévisible des difficultés liées à la pénurie de semi-conducteurs et à la propagation du COVID-19, Toyota prévient que le plan de production est encore susceptible d'être réajusté.



A ce jour, néanmoins, le constructeur prévoit une production mensuelle moyenne de 850 000 unités entre les mois d'août et d'octobre.



Sur l'ensemble de l'exercice, l'estimation de production reste d'ailleurs inchangée, à 9,7 millions d'unités.







Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.