Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Toyota: PEVE va évoluer pour devenir Toyota Battery information fournie par Cercle Finance • 27/03/2024 à 12:00









(CercleFinance.com) - Toyota fait savoir que Primearth EV Energy (PEVE) deviendra une filiale en propriété exclusive de Toyota Motor et changera de nom pour devenir 'Toyota Battery' à compter du 1er octobre.



'Le nouveau nom de l'entreprise incarne notre détermination à tirer parti de la technologie et des compétences acquises depuis la création de PEVE en 1996 pour contribuer à la compétitivité des batteries japonaises et devenir une entreprise fournissant des batteries embarquées de haute qualité et hautement sûres', a indiqué le constructeur nippon.



' Outre les batteries pour véhicules électriques hybrides (HEV), nous prévoyons de produire des batteries pour véhicules électriques à batterie (BEV) et des véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV). Grâce à nos efforts dans la production de batteries embarquées diverses et de nouvelle génération, nous espérons créer une nouvelle valeur et être utile à la société', ajoute Toyota.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.