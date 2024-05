Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Toyota: partenariat autour de la motorisation électrique information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 12:45









(CercleFinance.com) - Subaru, Toyota et Mazda ont annoncé leur engagement à développer de nouveaux moteurs adaptés à l'électrification et à la neutralité carbone.



Ces moteurs seront optimisés pour s'intégrer aux unités de propulsion électrique et compatibles avec divers carburants neutres en carbone.



Les trois partenaires visent à réduire la taille des moteurs pour améliorer l'efficacité énergétique des véhicules tout en respectant les normes d'émissions.







