Toyota: ouvre les ventes de la nouvelle Sienta au Japon

(CercleFinance.com) - Toyota annonce l'ouverture dès ce 23 août des ventes au Japon de sa fourgonnette Sienta.



La Sienta a été lancée en septembre 2003 en tant que véhicule qui combine la commodité d'une fourgonnette, avec une cabine spacieuse et des sièges pour sept passagers, dans une taille compacte.



La nouvelle Sienta adopte un groupe motopropulseur remanié qui permet 'à la fois une économie de carburant et des performances de conduite', assure le constructeur.





