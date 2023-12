Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Toyota: ouverture des ventes du Crown Sport au Japon information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 10:35









(CercleFinance.com) - Toyota Motor Corporation annonce l'ouverture des ventes de son tout nouveau véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV) Crown Sport au Japon.



Selon le constructeur, le modèle Sport PHEV offre aux conducteurs une sensation 'plus sportive' en intégrant des équipements exclusifs permettant 'de vivre pleinement le plaisir de conduire'.



Toyota évoque aussi les 'superbes performances environnementales' de ce véhicule doté d'une batterie lithium-ion de grande capacité.



Le constructeur compte poursuivre son approche consistant à élargir sa gamme tout en promouvant l'adoption généralisée des véhicules électrifiés.





