Toyota : nouvelle hausse des ventes mondiales en 2019

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce une 4ème année consécutive de croissance des ventes et de la production pour Toyota Motor Corporation (TMC) dans le monde. Il enregistre des nouveaux records de ventes et de production pour l'année 2019 pour TMC dans le monde. La production mondiale est en hausse de 1,5% à 10 725 214 et les ventes (livraisons à clients) mondiales sont en progression de +1,4% à 10 742 122. Les ventes (livraisons à clients) au Japon sont en hausse de 2,5% à 2 338 893 et celles hors Japon progressent de +1,1% à 8 403 229. Les ventes (livraisons à clients) mondiales de modèles électrifiés en 2019 affichent une hausse de +17,8% à 1 923 808.

