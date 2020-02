Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : nouvelle fonction pour les accélérations anormales Cercle Finance • 07/02/2020 à 11:46









(CercleFinance.com) - Toyota Motor Corporation annonce avoir développé une fonction capable de détecter une sollicitation involontaire de l'accélérateur grâce aux big data collectées par les voitures connectées, puis de contrôler l'accélération. Il est prévu de l'installer sur les modèles à venir et de proposer, à partir de l'été prochain au Japon, un kit de transformation qui pourra équiper certains modèles existants. La nouvelle fonction annoncée par Toyota présente la particularité de fonctionner même en l'absence d'obstacle. ' Pour mieux prévenir les accidents graves et réduire les dommages causés par un mauvais usage de l'accélérateur, Toyota avait déjà introduit en 2012 le rader de recul intelligent ICS (Intelligent Clearance Sonar). Plus récemment, l'entreprise a lancé en 2018 un système de contrôle de l'accélération en cas de confusion des pédales ' indique le groupe.

