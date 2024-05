Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Toyota: nouveaux moteurs pour la neutralité carbone information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 17:30









(CercleFinance.com) - Subaru, Toyota et Mazda se sont toutes trois engagées à développer de nouveaux moteurs adaptés à l'électrification et à la recherche de la neutralité carbone.



Avec ces moteurs, chacune des trois entreprises cherchera à optimiser l'intégration avec les moteurs, les batteries et les autres unités d'entraînement électrique. Ces développements permettront également de décarboniser les moteurs à combustion interne en les rendant compatibles avec divers carburants neutres en carbone (CN).



Les entreprises se sont efforcées d'élargir les options en matière de groupes motopropulseurs et de carburants en concourant avec des véhicules fonctionnant à l'hydrogène liquide et aux carburants à base de CN.



' Afin d'offrir à nos clients diverses options pour atteindre la neutralité carbone, il est nécessaire de relever le défi de développer des moteurs en phase avec l'environnement énergétique de l'avenir. Les trois entreprises, qui partagent les mêmes aspirations, affineront les technologies des moteurs par le biais d'une concurrence amicale ' a déclaré Koji Sato, président, membre du conseil d'administration et DG de Toyota Motor Corporation.





