Toyota: nouveaux investissements dans JASM

(CercleFinance.com) - Sony Semiconductor Solutions Corporation (SSS), DENSO Corporation et Toyota Motor Corporation ont annoncé de nouveaux investissements dans Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, (JASM), la filiale manufacturière détenue majoritairement par TSMC. dans la préfecture de Kumamoto, au Japon.



Cet investissement permettra de construire une deuxième usine de fabrication, dont la mise en service est prévue d'ici la fin de l'année civile 2027.



Avec la première usine de fabrication de JASM, dont la mise en service est prévue pour 2024, l'investissement global dans JASM dépassera 20 milliards de dollars, avec le fort soutien du gouvernement japonais.



Avec ces deux usines, le site de Kumamoto devrait créer directement plus de 3 400 emplois professionnels de haute technologie.





