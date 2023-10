Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: nouveau titre de champion du monde des rallyes information fournie par Cercle Finance • 03/10/2023 à 12:07









(CercleFinance.com) - A l'issue d'un rallye du Chili très disputé, l'équipe Toyota Gazoo Racing s'est arrogée un quatrième titre de championne du monde des rallyes WRC, le troisième consécutif.



Par ailleurs, l'équipe est désormais assurée d'obtenir le titre mondial des pilotes. Celui-ci se disputera entre Rovanperä et Evans au cours des deux dernières épreuves de la saison.



Il s'agira du cinquième titre mondial des pilotes/copilotes consécutif pour le constructeur nippon.









