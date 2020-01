Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : nouveau record de ventes de Lexus en Europe sur 2019 Cercle Finance • 14/01/2020 à 09:51









(CercleFinance.com) - Lexus Europe annonce un nouveau record en 2019 et réalisé sa 6e année de croissance consécutive, avec 87 206 véhicules vendus. ' Avec une progression de 14% par rapport à 2018, Lexus est une des marques qui a connu la plus forte croissance dans la région ' indique le groupe. Lexus avait commencé l'année avec les lancements du nouvel UX et la nouvelle génération de la berline ES. Avec 20 493 véhicules vendus, l'UX a conquis 5% de son marché. Les ventes de l'ES ont plus que triplé, augmentant de 238% grâce aux ventes de ce modèle en Europe de l'Ouest (4 292 véhicules vendus). Autre lancement majeur de 2019 : celui du nouveau RX, en octobre, qui a permis aux ventes du grand SUV de luxe d'augmenter de 23% au dernier trimestre de l'année. En 2020, Lexus lancera son premier véhicule 100% électrique, l'UX 300e. L'année 2020 verra également l'arrivée aux côtés du coupé LC, d'une version cabriolet.

