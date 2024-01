Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Toyota: nouveau record de ventes de Lexus information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 16:58









(CercleFinance.com) - Les ventes de Lexus dans le monde ont battu un record avec 824 258 unités en 2023 (+ 32 % par rapport à l'année précédente).



Lexus a commercialisé 69 202 véhicules en Europe (+ 46 %), 355 606 en Amérique du Nord (+ 24 %), 181 411 en Chine (+ 3 %) et 94 647 unités au Japon (+ 129 %).



Le ratio des ventes de véhicules électrifiés a atteint le niveau record de 47 % à l'échelle mondiale grâce à l'expansion et au succès de la gamme Lexus, notamment le nouveau RX et le RZ 100 % électrique.



En Europe, les fortes ventes de modèles clés tels que le NX (41 367 unités), le RX (20 484 unités) et l'UX (11 194 unités) ont contribué à faire de Lexus l'une des marques premium à la croissance la plus rapide.



Takashi Watanabe, Président de Lexus International, a déclaré : ' Lexus continuera de prendre des initiatives uniques, en se concentrant sur le développement et la promotion des véhicules 100 % électriques à batterie dans le but de parvenir à une société neutre en carbone.'





