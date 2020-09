Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : nouveau Président pour le site valenciennois Cercle Finance • 11/09/2020 à 16:44









(CercleFinance.com) - Toyota Motor Europe a nommé Marvin Cooke au poste de Président de TMMF suite à la décision de Luciano Biondo de poursuivre d'autres intérêts hors du groupe Toyota. Marvin Cooke occupe le poste de Senior Vice-Président Manufacturing de Toyota Motor Europe depuis le 1er janvier 2020 après avoir été à la tête de Toyota Motor Manufacturing UK pendant 3 ans. Il avait été précédemment en charge des activités industrielles de Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) en République tchèque pendant 2 ans et demi. ' J'ai entière confiance en l'équipe de direction de TMMF qui, avec l'arrivée de Marvin en tant que président, saura conduire TMMF vers de nouveaux sommets ' a commenté Johan van Zyl, Président de Toyota Motor Europe.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.