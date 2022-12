Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: mise à l'essai du Toyota Corolla Cross H2 Concept information fournie par Cercle Finance • 06/12/2022 à 14:58









(CercleFinance.com) - Toyota annonce travailler sur un prototype de voiture de route, la Corolla Cross H2 Concept.



Le véhicule qui peut transporter cinq passagers et leurs bagages dispose du moteur turbo 3 cylindres 1,6 l de la Corolla GR équipé de la technologie de moteur à injection directe d'hydrogène haute pression issue de la compétition.



Parallèlement aux développements numériques, une évaluation dans le monde réel est actuellement en cours. La Corolla Cross H2 Concept va d'ailleurs bientôt débuter des essais hivernaux dans le nord du Japon, indique le constructeur.



Toyota rappelle que les principaux mérites de la combustion de l'hydrogène reposent sur sa capacité à utiliser les technologies de moteur à combustion interne existantes, à permettre des ravitaillements rapides ainsi qu'une moindre utilisation d'éléments à approvisionnement limité (comme le lithium et le nickel).



Le constructeur assure avoir parcouru environ 40 % du chemin qui mène à la commercialisation de produits tels que la Corolla Cross H2 Concept et continuera à s'appuyer sur le sport automobile pour le développement.





