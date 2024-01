Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Toyota: Lexus signe un partenariat avec l'ATP Tour information fournie par Cercle Finance • 16/01/2024 à 13:46









(CercleFinance.com) - Lexus intensifie son engagement dans le tennis professionnel initié en 2023 par un partenariat mondial pluriannuel avec l'ATP Tour.



Cette collaboration majeure a notamment permis à Lexus de devenir Voiture Officielle de tournois du circuit ATP se déroulant sur des marchés clés pour la Marque.



Lexus sera ainsi présent sur les quatre tournois français du circuit ATP 250, qui se dérouleront à Montpellier (29 janvier au 4 février), Marseille (5 au 11 février), Lyon (19 au 25 mai) et Metz (3 au 9 novembre).



Lexus sera partenaire premium des quatre tournois français du circuit ATP 250 et fournira une flotte de modèles électrifiés destinés au transport des joueurs et des officiels.





