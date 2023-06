Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: Lexus présente le nouvel LBX à Milan information fournie par Cercle Finance • 05/06/2023 à 10:00









(CercleFinance.com) - Toyota fait savoir que Lexus a présenté le tout nouveau LBX ce 5 juin, à l'occasion d'un événement à Milan, en Italie.



Le nouveau modèle sera introduit en Europe, au Japon et sur certains marchés du monde entier à partir du quatrième trimestre 2023.



Selon le constructeur, la mission était de développer un multi-segment compact 'attrayant pour les clients au goût sophistiqué, s'intégrant parfaitement dans leur vie quotidienne'.



L'extérieur présente 'des proportions dynamiques et une attitude confiante', complétées par le dernier design de façade avant ' Unified Spindle ' de Lexus.



Pour l'intérieur, l'attention a été portée sur un design haut de gamme pour assurer la plus haute qualité. L'objectif était de créer un espace invitant et serein favorisant une connexion transparente entre le conducteur et la voiture, favorisant une détente complète, souligne le constructeur.





