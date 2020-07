Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : Lexus France enregistre un mois de juin historique Cercle Finance • 03/07/2020 à 15:58









(CercleFinance.com) - Lexus France annonce avoir enregistré un mois de juin historique en termes de ventes de voitures neuves, avec une progression de 49 % par rapport au même mois de 2019. Avec un total de 929 immatriculations, la marque se situe ainsi à 2,9 % de part de marché sur son secteur Premium (+0,8 points vs 2019). Sur le premier semestre de l'année, malgré la crise sanitaire qui a conduit à la fermeture des points de vente pendant plus d'un mois, Lexus réalise 2,6 % de part de marché (+0,3 points vs 2019) sur un segment Premium en baisse lui de 32 %.

