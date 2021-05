Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : Lexus a vendu plus de 2 Mls de véhicules électrifiés Cercle Finance • 18/05/2021 à 11:46









(CercleFinance.com) - Lexus annonce avoir dépassé le cap des 2 millions de ventes mondiales de véhicules électrifiés à la fin du mois d'avril 2021. ' Depuis 2005, les ventes de véhicules électrifiés Lexus ont permis d'éviter l'émission de 19 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère ' indique le groupe. Lexus commercialise aujourd'hui neuf modèles électrifiés, hybrides auto-rechargeables ou 100% électriques, dans environ 90 pays et régions du monde. À l'échelle de la planète, les véhicules électrifiés représentaient 33% des ventes de Lexus en 2020. En Europe occidentale et centrale, leur part est encore plus élevée, à 96%.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.