Toyota : les ventes se redressent en Juin dans le monde

(CercleFinance.com) - Les ventes de Toyota dans le monde en juin se redressent pour atteindre 84 % des ventes de la même période en 2019. En Chine, les résultats des trois derniers mois sont en augmentation par rapport à l'an dernier. Quant aux ventes en Europe, elles s'améliorent depuis le mois de mai. Au Japon, les ventes du mois représentent 77,3 % des ventes sur la même période l'an dernier, correspondant à la fin de l'état d'urgence (qui a duré du 7 avril au 31 mai). Le RAV4 est le modèle Toyota le plus vendu au premier semestre. Ses ventes mondiales s'élèvent à environ 426 000 unités. En juin, la production mondiale du Groupe a repris à hauteur de 76 % du niveau de l'année précédente sur la même période (la production était en baisse de 50,8 % en avril et de 54,4 % en mai).

