Toyota: les ventes ont progressé de 8% en Europe en 2021

(CercleFinance.com) - Toyota Motor Europe (TME) annonce avoir immatriculé 1 076 300 véhicules sur le continent en 2021, soit une hausse de 8% par rapport à 2020, alors que le marché était globalement stable (+1%).



Dans ce contexte, TME annonce que sa part de marché atteint le chiffre record de 6,% (+0,4 pt) et que la marque Toyota s'est hissée à la 2e place des ventes de véhicules en Europe.



La progression de TME est notamment alimentée par le succès des différentes motorisations des gammes électrifiées Toyota et Lexus.



Ainsi, avec un bond de +19% en glissement annuel, les 623777véhicules hybrides auto-rechargeables livrés par TME représentent 58% de l'ensemble des ventes et 70% en Europe de l'Ouest.







