Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota-Les syndicats acceptent une reprise très progressive à Onnaing Reuters • 15/04/2020 à 21:56









PARIS, 15 avril (Reuters) - Toyota 7203.T a annoncé mercredi soir qu'une majorité des syndicats représentés sur son site d'Onnaing (Nord) avaient accepté un redémarrage de l'usine la semaine prochaine, mais selon un calendrier très progressif. Le site de production de la petite Yaris devrait voir son activité reprendre le 21 avril. Il s'agira de la première usine d'assemblage automobile en France à rouvrir ses portes après l'arrêt provoqué mi-mars par l'épidémie de coronavirus. Le constructeur automobile japonais discutait depuis plusieurs jours avec ses syndicats pour surmonter leurs réticences à voir un site de production rouvrir alors que l'ensemble du pays reste confiné et les concessionnaires de voitures fermés. "L'objectif de cette reprise sera de former les salariés à un nouvel environnement répondant à un protocole de mesures sanitaires strictes", a déclaré le groupe dans un communiqué. "Son organisation de redémarrage (...) a été approuvée à une large majorité par les élus du CSE." (Gilles Guillaume, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées TOYOTA MOTOR Tradegate 0.00% TOYOTA MOTOR LSE -84.01%