Toyota : le PDG désigné personnalité automobile de l'année

(CercleFinance.com) - Akio Toyoda, président et directeur général de Toyota Motor Corporation, a été désigné personnalité automobile mondiale de l'année 2021, fait savoir Toyota aujourd'hui. Créé en 2018, ce prix de 'World Car Person of the Year' a été décerné par un jury de plus de 90 journalistes internationaux et distingue 'une personnalité qui a apporté une contribution significative à l'industrie automobile mondiale au cours de l'année précédente'. 'Chez Toyota, nous sommes très chanceux d'avoir pu protéger l'emploi des membres de notre équipe pendant la Covid-19 et de poursuivre notre travail pour relever les futurs défis de notre industrie. En tant qu'entreprise, nous nous engageons à créer de nouvelles façons de garantir le bien-être de notre planète et des personnes partout dans le monde', a déclaré le lauréat.

