Toyota: le nouveau Toyota C-HR sera fabriqué en Turquie

(CercleFinance.com) - Le Toyota C-HR de deuxième génération sera produit par Toyota Motor Manufacturing Turkey (TMMT) à Sakarya.



Il sera également le premier véhicule particulier hybride rechargeable à être fabriqué en Turquie. En outre, TMMT sera le premier site européen de Toyota à produire des véhicules de ce type et à être équipé d'une ligne d'assemblage de batteries.



' Le nouveau Toyota C-HR hybride rechargeable, qui viendra s'ajouter à la version hybride auto-rechargeable existante, étendra l'offre multitechnologies de Toyota servant son objectif de suppression totale des émissions de CO2 au sein de sa gamme européenne d'ici 2035 ' indique le groupe.



' L'installation d'une ligne d'assemblage de batteries sur le site de TMMT constitue une étape stratégique dans la transformation de Toyota en faveur de l'électrification '.



L'investissement total consacré à ce projet s'élèvera à environ 317 millions d'euros, ce qui porte l'investissement cumulé dédié à TMMT à environ 2,3 milliards d'euros.





