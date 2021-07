Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : le Hilux élu 'Pick-up de l'année 2021' par un jury information fournie par Cercle Finance • 28/07/2021 à 12:58









(CercleFinance.com) - Le Toyota Hilux a été élu 'Pick-up de l'année 2021' par un jury de journalistes spécialisés réuni par le magazine Kilomètres Entreprise, annonce aujourd'hui Toyota. Le jury s'est prononcé sur la base des critères essentiels pour une utilisation professionnelle des voitures en entreprise: fiabilité, robustesse, consommation réelle, équipements, sécurité, qualité, confort, valeur résiduelle... Depuis son lancement en 1968, le Hilux a fait ses preuves, conquérant le Pôle Nord, les volcans islandais, l'Antarctique... et même le Rallye Dakar, assure le constructeur. En 2020, la gamme de motorisations s'est étoffée avec un nouveau Diesel 2.8 plus puissant (204 ch).Sa charge utile d'une tonne et sa capacité de remorquage de 3,5 tonnes s'étendent désormais à toutes les carrosseries disposant de quatre roues motrices (Simple Cabine, Xtra Cabine et Double Cabine).

