Toyota: lancement des nouveaux Noah et Voxy au Japon

(CercleFinance.com) - Toyota Motor Corporation annonce aujourd'hui le lancement à l'échelle du Japon de ses monospaces ' Noah ' et ' Voxy ' entièrement redessinés. Différentes versions seront ainsi proposées dans l'archipel à compter du 13 janvier.



Lancés en novembre 2001, les Noah et Voxy renaissent sous la forme de mini-fourgonnettes compactes équipées de portes coulissantes. Il s'agit de la 4e génération de ces véhicules.



Le constructeur précise par ailleurs que la production de ces autos en version hybride débutera fin janvier.





