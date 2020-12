Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : lancement d'une nouvelle société de mobilité Cercle Finance • 07/12/2020 à 10:01









(CercleFinance.com) - Toyota annonce le lancement d'une nouvelle société de mobilité, KINTO Europe. Cette entreprise conjointe fondée par Toyota Motor Europe (TME) et Toyota Financial Services (TFS) aura son siège à Cologne, en Allemagne, et débutera ses activités en avril 2021. Cette société comprend la gestion d'une gamme de produits et services de mobilité KINTO dans l'ensemble du continent. ' KINTO Europe sera particulièrement bien placé pour répondre à ces besoins, grâce à des services tels que l'abonnement flexible, le co-voiturage, l'auto-partage et les solutions multimodales, spécialement adaptés aux entreprises, organismes, municipalités et particuliers '.

