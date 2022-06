Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: lancement d'un système de batterie domestique information fournie par Cercle Finance • 02/06/2022 à 11:31









(CercleFinance.com) - Toyota annonce s'être appuyé son expérience en matière de technologies de batterie pour créer le système O-Uchi Kyuden, un système de batterie de stockage domestique.



Les précommandes pour le système commencent dès aujourd'hui et les ventes au Japon débuteront en août par l'intermédiaire des constructeurs de maisons et des entreprises de construction générale.



Le système O-Uchi Kyuden, qui peut se connecter à un système photovoltaïque, fournit une capacité nominale de 8,7 kWh et une puissance nominale de 5,5 kWh qui permet de garantir la fourniture d'électricité à toute la maison, non seulement dans des situations normales, mais également lors de pannes de courant causées par des catastrophes naturelles.



Toyota ajoute que ce système peut aussi prendre en charge l'alimentation des véhicules électrifiés mais peut aussi utiliser l'électricité stockée dans les véhicules comme source d'alimentation de secours pendant les pannes de courant.





