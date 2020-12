Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : lance une nouvelle génération de Mirai Cercle Finance • 03/12/2020 à 14:17









(CercleFinance.com) - Toyota annonce aujourd'hui le lancement d'une nouvelle génération de Mirai. La capacité de stockage d'hydrogène augmentée, la puissance accrue, l'efficience améliorée de la pile à combustible et une meilleure aérodynamique contribuent à étendre l'autonomie de 30%, jusqu'à 650 km. Avec ce nouveau modèle, l'objectif de Toyota est de multiplier ses ventes mondiales de Mirai par 10. ' L'un des principaux objectifs avec la Nouvelle Mirai a été d'en faire un véhicule qui séduira les clients non seulement par ses performances écologiques mais aussi par son design, son confort et le plaisir de conduite qu'elle offre ' indique le groupe. L'architecture de la Nouvelle Mirai a été intégralement repensée grâce à l'utilisation de la plateforme GA-L de Toyota. La Mirai peut désormais accueillir 5 personnes, contre 4 dans la génération précédente. L'adoption de la plateforme GA-L a permis de positionner trois réservoirs d'hydrogène haute pression (contre 2 sur la précédente Mirai), augmentant ainsi de 25% la quantité d'hydrogène embarquée. La nouvelle pile à combustible Toyota et son nouveau convertisseur de puissance (FCPC) ont été spécialement développés pour être utilisés avec la plateforme GA-L. La Nouvelle Mirai est équipée d'une batterie Lithium-Ion haute tension à la place de l'unité Nickel-Hydrure métallique du modèle précédent. Bien que de plus petite taille, elle est plus dense en énergie, offrant un rendement plus élevé et des performances environnementales supérieures.

