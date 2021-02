Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : lance une nouvelle génération de Mirai Cercle Finance • 10/02/2021 à 12:10









(CercleFinance.com) - Toyota lance une nouvelle génération de Mirai. Le groupe a commercialisé en 2014 la 1ère génération de Mirai sur les marchés mondiaux. Cette nouvelle génération permet de franchir une étape supplémentaire à la technologie FCEV, et offre aux clients une voiture plus performante, plus efficiente. ' La capacité de stockage d'hydrogène en hausse de 20%, la récupération d'énergie augmentée de 43% et la consommation d'hydrogène en baisse de 10% permettent à la Nouvelle Mirai de gagner 30% d'autonomie, soit 650 km (cycle mixte WLTP) avec un seul plein ... celui-ci s'effectuant très simplement en 5 minutes ' indique le groupe.

