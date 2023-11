Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: lance un véhicule adapté au transport des PMR information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 10:30









(CercleFinance.com) - Toyota a annoncé vendredi dernier la commercialisation du Proace TPMR, un véhicule spécialement adapté au transport de personnes à mobilité réduite (PMR).



Dans le cadre de la conception du Proace TPMR, Toyota s'est associé à Gruau, une entreprise française qui fait partie des leaders européens de la transformation de véhicules.



Parmi les aménagements installés en série, le Proace TPMR compte notamment une rampe d'accès arrière pour fauteuil roulant, un marchepied amovible, des poignées d'accès à l'habitacle, ou encore des strapontins basculants et pivotants.



Pour satisfaire l'ensemble des besoins, Toyota propose le Proace TPMR en deux niveaux de finition - Combi et Verso -, deux longueurs - Medium et Long - et trois motorisations: électrique 136 ch, diesel 140 et 180 ch.





