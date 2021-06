Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : lance un fonds pour le climat de 150M$ Cercle Finance • 07/06/2021 à 12:40









(CercleFinance.com) - Toyota annonce la création d'un fonds d'investissement mondial en faveur du climat, le “Toyota Ventures Climate Fund”. La société Toyota AI Ventures assurera pour le compte de Toyota la gestion du fonds Toyota Ventures Climate Fund, l'investissement total s'élevant à 150 millions US dollars. ' Partout dans le monde, ce fonds investira dans des entreprises prometteuses en phase de démarrage, qui s'attachent à travailler sur des solutions destinées à stimuler l'innovation en matière de neutralité carbone ' indique le groupe.

