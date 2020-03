Toyota : lance le service 'Start Connect' avec John Paul

(CercleFinance.com) - John Paul, leader de la relation client et de la fidélisation, et Toyota Financial Services (TFS) créent ' Start Connect ', un assistant digital qui facilite la vie des automobilistes.

Start Connect propose aux automobilistes toute une sélection de bons plans, d'avantages ou encore d'accès prioritaires dans de larges catégories de services comme la billetterie, le voyage ou encore les services automobiles.

' Ainsi, le conducteur peut commander la livraison de son essence à domicile proposée par Tank you ou réserver sa place dans les cinémas Pathé et Gaumont en seulement quelques clics via son application ' indique le groupe.

' Aujourd'hui, TFS doit fournir des services de mobilité à ses clients. Notre partenariat avec John Paul va réunir le meilleur des offres du marché et les rendre facilement accessibles à nos clients ' ajoute David Schotkosky, CEO Toyota Financial Services.