Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : lance le Proace, son nouveau fourgon électrique Cercle Finance • 27/01/2021 à 13:32









(CercleFinance.com) - Toyota annonce aujourd'hui que les commandes concernant son premier fourgon électrique, le Proace Electric, sont ouvertes depuis quelques semaines. Disponible avec deux batteries lithium-ion de capacités différentes (50kWh ou 75kWh), le véhicule dispose d'une autonomie pouvant atteindre 330 km (en cycle mixte WLTP), assure le constructeur. Située sous le plancher du compartiment de charge, la batterie peut être branchée à une borne de recharge rapide, branchée à une Wallbox ou encore à une prise domestique. En utilisant une station de recharge publique de 100 kW, la batterie de 50 kWh peut être chargée à 80 % en environ 30 minutes, et en 45 minutes pour la batterie de 75 kWh. Toyota précise que le Proace Verso Electric (transport de passagers) est quant à lui disponible à la vente depuis le début de l'année 2021.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.