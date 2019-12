Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : lance le nouveau robot Welwalk WW-2000 Cercle Finance • 02/12/2019 à 10:51









(CercleFinance.com) - Toyota annonce le lancement de son nouveau robot Welwalk WW-2000, destiné à faciliter la rééducation des personnes paralysées d'un membre inférieur. Les prises de commande débuteront en novembre 2019 pour des livraisons à partir de février 2020. Le système affiche désormais en temps réel les réglages qui seraient susceptibles d'améliorer la marche. Il ajoute aussi une fonction de jeu qui entretient la motivation du patient pour l'inciter à poursuivre ses efforts physiques. L'objectif est d'en vendre chaque année cinquante exemplaires à des établissements de soins. Toyota développe depuis fin 2007 des robots d'aide à la rééducation, en partenariat avec le centre universitaire de santé Fujita Health University à Toyoake (préfecture d'Aichi).

